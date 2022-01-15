Ведущая телеканала "Перший Незалежний" Юлия Колтак приняла участие в проекте телеканала BBC "BBC Global Questions" и передала обращение журналистов закрытых украинской властью телеканалов "UkrLive" и "Перший Незалежний", "112 Украина", NewsOne и ZIK временно поверенной в делах США в Украине Кристине Квин и известному европейскому политику, экс-премьер-министру Швеции Карлу Бильдту. Об этом сообщает пресс-служба NewsOne.

В своем письме журналисты рассказали о ситуации, которая сложилась со свободой слова в Украине. Работники СМИ обратили вниманием мировых политиков на тот факт, что нынешняя власть всячески пытается ввести в стране цензуру и все методами борется с неугодными ей СМИ, из-за чего сотни журналистов теряют работу, а граждане не имеют доступа к любимым телеканалам.

В свою очередь Нестор Шуфрич, глава Комитета Верховной Рады Украины по по вопросам свободы слова и владелец телеканала "Первый Незалежний" пообещал, что приобретет новую спутниковую лицензию для того, чтобы журналисты могли продолжать выполнять свои профессиональные обязанности.

Также он будет обращаться к послам Большой семерки, ОБСЕ, Репортерам без границ, чтобы остановить беззаконие и произвол власти, которая закрыла уже пять независимых каналов, два из которых - даже без какого-либо постановления СНБО или других "ручных" органов.

Текст письма:

"Журналисты украинских СМИ выражают вам свое уважение и пользуются этой возможностью для того чтобы в очередной раз привлечь ваше внимание к катастрофической ситуации с обеспечением свободы слова в Украине.

Поводом обращения к вам стало очередное доказательство того, что украинская власть рассматривает нелояльные СМИ как своего главного врага и не оставляет практики прямого вмешательства в редакционную политику и физического уничтожения тех СМИ, которые не боятся говорить правду о ее деятельность.

Очередной жертвой украинской власти стали телеканалы "UkrLive" и "Перший Незалежний", против которых накануне нового года власть использовала весь арсенал репрессивных действий - запрет на использование радиочастот, блокирование активов и запрет на ведение любой деятельности. Это незаконное решение во внесудебном порядке было вновь принято Советом национальной безопасности и обороны - органом, который

фактически олицетворяет диктатуру в Украине и поэтапно вводит запрет на оппозиционную

деятельность.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что решение власти снова использовать СНБО для наложения незаконных санкций было принято сразу после того как телеканал "Перший Незалежний" добился судебного решения в свою пользу и возобновил спутниковое вещание по решению Хозяйственного суда города Киева.

В результате очередных незаконных санкций миллионы украинцев были лишены доступа к объективной информации, а журналисты - лишены права заниматься профессиональной деятельностью. Это не только грубое нарушение украинского законодательства, но и статьи 10 Конвенции о защите прав человека и главных свобод (Свобода выражения мнения).

Мы считаем, что усиление давления на СМИ и оппозиционных политиков является прямым следствием двух факторов: падением личного рейтинга Владимира Зеленского и его боязнью проиграть на следующих президентских выборах, и желанием отвлечь внимание украинских граждан от ежедневных доказательств непрофессионализма действующей власти.

Обратимся к конкретным примерам.

В течение 2021 года украинская власть во главе с Владимиром Зеленским закрыла пять телевизионных каналов. В частности, в феврале, грубо нарушив принцип верховенство права и во внесудебном порядке (через решения Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензий возможно только по решению суда), украинские власти запретили трансляцию трех ведущих в то время информационных телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Попытка творческих коллективов возобновить вещание в рамках нового телеканала "Перший Незалежний", объединивший журналистов трех закрытых каналов, привел к очередному нарушение законодательства украинскими властями - вещание канала было прекращено после обычного письма заместителя председателя Службы безопасности Украины, без суда и возможности для журналистов отстоять свои права. Вторая попытка привела к такому же результату - накануне новогодних праздников и несмотря на судебную победу, вещание "Першого Незалежного", так же как и другого оппозиционного канала UkrLive, снова было остановлено.

Другие случаи цензуры и ограничения права журналистов на профессиональную деятельность со стороны украинской власти являются не менее вопиющими. В частности, недавно украинский общественный вещатель-телеканал "UA: Перший" обвинил офис Президента Украины в том, что тот "давно и жестко" ставит ультиматумы относительно присутствия народных депутатов в телевизионном эфире, а также "выдвигает условия для редакций телеканала".

Бывшие сотрудники государственного телеканала "ДОМ" заявили о цензуре со стороны офиса Президента Украины, который требовал максимально увеличить количество позитивных новостей о президенте, заниматься пиаром его инициатив и отказаться от использования определенных слов и высказываний во время подготовки новостей.

В список СМИ, пострадавших от действий украинской власти, чуть не попало "Радио Свобода", и лишь значительный общественный резонанс заставил власть отказаться от поддержки председателя правления Государственного банка "Укрэксимбанк" Евгения Мецгера и его сотрудников, напавших на съемочную группу программы журналистских расследований "Схемы".

Депутаты от пропрезидентской политической силы отказались посещать эфиры на телеканалах "Украина" и" Украина 24 " сразу после того, как один из известных лидеров мнения жестко раскритиковал деятельность Владимира Зеленского.

Известны случаи давления на телеканалы "Прямой" и "Наш", а кроме этого с помощью незаконного введения санкций власти остановили работу и грозят полным уничтожением ряду популярных интернет-изданий, в частности " Страна.юа"и "Шарій.net".

В конце 2021 года, на пресс-конференцию по случаю экватора пребывания Зеленского на посту Президента были приглашены лишь наиболее лояльные к президенту СМИ, Чего НИКОГДА не случалось раньше. Но даже это не уберегло Зеленского от серии очень болезненных вопросов по установлению мира в Украине, экономической политики власти и крупных скандалов с его участием (Pandora papers, Вагнергейт).

Не меньшую обеспокоенность вызывают и провокации праворадикальных сил, включая физические расправы таких групп с неугодными властям журналистами, которых преследуют за "неправильные" политические взгляды. Участились случаи политического сведения счетов и с оппозиционными политиками, наиболее известным из которых является домашний арест председателя политсоветы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, адвокаты которого неоднократно разбивали все доводы стороны обвинения, но пока не могут добиться его освобождения и снятия с него всех обвинений.

Учитывая все сказанное выше, мы заявляем о своем намерении обжаловать незаконные решения о закрытии СМИ в судах. И если украинские суды под давлением офиса Президента Украины не отменят решение СНБО, то Европейский суд по правам человека вынесет справедливое решение, которое больно ударит по любым попыткам ввести цензуру в Украине.

Поэтому мы обращаемся к вам с призывом обсудить катастрофическое состояние со свободой слова в Украине во время ваших контактов с украинской властью, а также публично высказаться о важности обеспечения в Украине фундаментальных демократических ценностей, особенно свободы слова, свободы выражения взглядов и права журналистов на профессиональную деятельность.

С уважением,

Представители незаконно закрытых украинских СМИ"

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Лицензии у этих телеканалов аннулированы

Пятилетние санкции предусматривают блокировку активов, запрет на вывод капиталов из Украины, заморозку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины и ряд других ограничений.

Санкции наложены на компании "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112-ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ","Новости 24 часа" и "Новые коммуникации". Они вещают под брендами "112 Украина", NewsOne и ZIK. Лицензии у этих телеканалов аннулированы.

26 февраля журналисты закрытых телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний - издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов - "Перший Незалежний" и UkrLive. Всего в 2021 году Зеленский закрыл пять телеканалов.

Владелец телеканала UkrLive и глава парламентского комитета по свободе слова Нестор Шуфрич заявил, что закрытие телеканала UkrLive вскоре после первого выхода в эфир и телеканала "Перший Незалежний" после судебной победы и восстановления спутникового вещания - это очередное циничное и беззаконное внесудебное решение от Совета национальной безопасности и обороны, направленное на установление цензуры в Украине. Подобные действия нельзя объяснить иначе, ведь телеканалы не нарушили ни одного закона, а в случае "Первого Независимого" - наоборот добились справедливого судебного решения, которое доказало незаконность прежних решений СНБО. Телеканалы были закрыты только потому, что так захотелось людям, занимающим высокие посты.

Председатель наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова Анна Герман подчеркнула, что Владимир Зеленский продолжает гробить независимую журналистику.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" отреагировали на произошедшее и заявили, что это решение призвано уничтожить телеканалы "Перший Незалежний" и UkrLive, а также медиахолдинг "Новости", который был учрежден журналистами закрытых Зеленским телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов "UkrLive" и "Перший Незалежний" обратились с открытым письмом к мировому сообществу - европейским политикам, чиновникам и международным журналистским организациям - с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова и попыткой власти ввести цензуру в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 120 969 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.