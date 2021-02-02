Зеленский отключил от вещания телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции СНБО от 2 февраля против народного депутата от "ОПЗЖ" и бизнесмена Тараса Козака. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Указ президента вступает в силу со 2 февраля. Секретарь СНБО Алексей Данилов так прокомментировал санкции:
Сегодня состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке.
Пятилетние санкции предусматривают блокировку активов, запрет на вывод капиталов из Украины, заморозку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины и ряд других ограничений.
Санкции наложены на компании "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112-ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ","Новости 24 часа" и "Новые коммуникации". Они вещают под брендами "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Лицензии у этих телеканалов аннулированы, их вещание уже прекратил ряд провайдеров.
Напомним, что Тарас Козак стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации" - 14 июня 2019 года.
Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против китайских инвесторов "Мотор Сич" и Никарагуа.
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