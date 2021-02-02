Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции СНБО от 2 февраля против народного депутата от "ОПЗЖ" и бизнесмена Тараса Козака. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указ президента вступает в силу со 2 февраля. Секретарь СНБО Алексей Данилов так прокомментировал санкции:

Сегодня состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке.

Пятилетние санкции предусматривают блокировку активов, запрет на вывод капиталов из Украины, заморозку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины и ряд других ограничений.

Санкции наложены на компании "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112-ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ","Новости 24 часа" и "Новые коммуникации". Они вещают под брендами "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Лицензии у этих телеканалов аннулированы, их вещание уже прекратил ряд провайдеров.

Напомним, что Тарас Козак стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации" - 14 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против китайских инвесторов "Мотор Сич" и Никарагуа.