Все лица, причастные к отключению телеканала "Перший Незалежний", должны понести уголовную ответственность

Только что вышедший в эфир телеканал "Перший Незалежний", впервые в истории Украины созданный исключительно журналистами, под давлением власти абсолютно незаконно был отключен от эфира. Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили от СБУ указание не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения.

Это требование, как и его выполнение, является абсолютно незаконным и содержит все признаки преступления, предусмотренного статьей 171 Уголовного кодекса Украины ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов").

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что все лица, причастные к этому преступлению ‒ как представители органов государственной власти, так и сотрудники телекоммуникационных и кабельных провайдеров, ‒ должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Циничные действия власти, даже не пытающейся придать диктатуре Зеленского видимость законности, продемонстрировали мировому сообществу полицейскую, репрессивную и антиконституционную суть его правления, не имеющего ничего общего с нормами права и свободы слова.

Уверены: страны ‒ партнеры Украины рано или поздно осознают, что не должны выполнять для Президента Зеленского и его окружения не только роль банкомата, но и роль послушного слуги, кивающего в ответ на самые отвратительные и незаконные действия киевского режима, и покрывать преступления, которым неизбежно будет дана справедливая оценка. Преступный режим Зеленского окончательно встал на путь установления диктатуры и узурпации власти.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"