На популярном курорте лыжник сбил насмерть девочку [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Пятилетняя девочка погибла в результате ужасного инцидента на горнолыжном склоне во французских Альпах. Об этом сообщает британское издание Metro.
Трагедия произошла на зимнем курорте Флен. Лыжник насмерть сбил пятилетнюю девочку, которая с группой из детей под руководством тренера училась кататься на лыжах.
Ребенок готовился сделать правый поворот на трассе для новичков, когда в нее на большой скорости врезался 40-летний мужчина. Девочка умерла в вертолете спасателей на пути в больницу.
Лыжником-убийцей оказался гражданин Франции, пожарный-доброволец. Он задержан, ему предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.
Мужчина оправдывается, что пытался затормозить и свернуть, но избежать столкновения не удалось. Виновник трагедии пытался оказать пострадавшей первую помощь до приезда медиков. На место происшествия также прибыл врач.
Погибшая девочка проживала в швейцарской Женеве вместе с родителями - гражданами Великобритании. Семья отдыхала в своем дома в Les Carroz.
Она была вместе с четырьмя другими детьми на лыжном уроке, проводимом национальной лыжной школой Ecole du Ski Français (ESF).
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