Пятилетняя девочка погибла в результате ужасного инцидента на горнолыжном склоне во французских Альпах. Об этом сообщает британское издание Metro.

Трагедия произошла на зимнем курорте Флен. Лыжник насмерть сбил пятилетнюю девочку, которая с группой из детей под руководством тренера училась кататься на лыжах.

Ребенок готовился сделать правый поворот на трассе для новичков, когда в нее на большой скорости врезался 40-летний мужчина. Девочка умерла в вертолете спасателей на пути в больницу.

Лыжником-убийцей оказался гражданин Франции, пожарный-доброволец. Он задержан, ему предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

Мужчина оправдывается, что пытался затормозить и свернуть, но избежать столкновения не удалось. Виновник трагедии пытался оказать пострадавшей первую помощь до приезда медиков. На место происшествия также прибыл врач.

Погибшая девочка проживала в швейцарской Женеве вместе с родителями - гражданами Великобритании. Семья отдыхала в своем дома в Les Carroz.

Она была вместе с четырьмя другими детьми на лыжном уроке, проводимом национальной лыжной школой Ecole du Ski Français (ESF).

Напомним, что в субботу при восхождении на Говерлу в Ивано-Франковской области погибла туристка. Еще два человека - ее сын и невестка - получили травмы.