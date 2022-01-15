При восхождении туристов на Говерлу произошло ЧП Источник: ГСЧС Украины

При восхождении на гору Говерла в Ивано-Франковской области погиб турист. Еще двое человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

15 января в 11:15 при восхождении на г. Говерла, Надвирнянского района, погиб 1 человек и 2 получили травмы разных степеней тяжести. По состоянию на 13:30, туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, в то же время спасатели направляются еще к одному травмированному человеку.

На место, где погиб третий участник группы, выдвинулись правоохранители для проведения следственных действий.

Для поиска и спасения попавших в беду туристов задействовали 28 человек и 5 единиц техники.

ГСЧС Украины предупреждает, что 15 января на высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сложилась опасная ситуация - порывы ветра достигают 15-20 м/сек. Ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, что из-за ураганного ветра 1400 населенных пунктов в Украине остались без электричества.