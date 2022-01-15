При восхождении на Говерлу погиб турист, еще двоих пытаются спасти [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
При восхождении на гору Говерла в Ивано-Франковской области погиб турист. Еще двое человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
15 января в 11:15 при восхождении на г. Говерла, Надвирнянского района, погиб 1 человек и 2 получили травмы разных степеней тяжести. По состоянию на 13:30, туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, в то же время спасатели направляются еще к одному травмированному человеку.
На место, где погиб третий участник группы, выдвинулись правоохранители для проведения следственных действий.
Для поиска и спасения попавших в беду туристов задействовали 28 человек и 5 единиц техники.
ГСЧС Украины предупреждает, что 15 января на высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сложилась опасная ситуация - порывы ветра достигают 15-20 м/сек. Ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Напомним, что из-за ураганного ветра 1400 населенных пунктов в Украине остались без электричества.
по теме
В Полтавской области пьяный водитель на автомобиле "ВАЗ" выехал на лед, в результате чего машина провалилась и утонула. Инцидент произошел 9 января на реке Псел, сообщает пресс-служба Нацполиции
Сообщение о пожаре спасатели получили 29 декабря в 8:58. Огонь охватил складское посещение на улице Ломоносова. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит склад готовой мебели на общей площади 500 кв.м
В Кировоградской области на реке Южный Буг под лед провалились двое детей. Оба ребенка погибли, спасатели нашли и достали их тела. Об этом сообщает ГСЧС Украины
Из-за непогоды, которая бушевала в Украине в ночь на 15 января, в 16 регионах страны обесточено 1418 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины
Смертельное ЧП произошло в Святошинском районе на улице Верховинная, 35. Ураганный ветер повалил огромный дуб, который раздавил как минимум четыре припаркованных автомобиля. В одном из них находились мужчина и женщина