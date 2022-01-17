Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Министерства иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

О чем говорили Зеленский и Бербок:

была обсуждена ситуация безопасности вокруг Украины и ход мирного процесса;

было отмечено, что избежание дальнейшего обострения агрессии со стороны Российской Федерации можно предотвратить ограничительные меры, в том числе и санкции;

"Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности относительно кластерного подхода к исполнению Минских договоренностей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в Нормандском формате", - пишет пресс-служба.

Значительное внимание уделили укреплению энергетической безопасности Украины.

Зеленский отметил, что российский "Северный поток-2" угрожает не только нашей стране, но и всей Европе.

Стороны констатировали, что использование газопровода в качестве оружия - приведет к принятию жестких мер урегулирования.

Также обсудили общность подходов Украины и Германии в сфере энергетики, в том числе "зеленой" трансформации и возобновляемых источников энергии.

Напомним, власти Германии могут ввести новые санкции против Российской Федерации в случае ее вторжения на территорию Украины. Об этом во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявила его немецкая коллега Анналена Бербок.

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