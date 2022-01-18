В "Жулянах" не могут сесть самолеты и улетают во Львов [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Во вторник, 18 января, из-за непогоды в Киеве не смогли приземлиться пять самолетов. Львовский аэропорт стал запасным для "Жулян". Об этом сообщили в международном аэропорту "Львов".
Не смогли приземлиться такие рейсы:
- WZZ6270 из Вроцлава;
- WZZ1567 из Варшавы;
- WZZ6232 из Пардубицы;
- WZZ6278 из Вильнюса;
- WZZ6044 из Рима.
Все пассажиры, которые прибыли во Львов, пересели в автобусы и отправились в Киев.
Напомним, что при приземлении самолета "Мрия" в польском аэропорту на правой основной опоре шасси срезало болты фиксации датчика положения шасси "полет-земля".
Ранее сообщалось, что самолеты США совершили боевой вылет впервые со времен Второй мировой войны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Учебное заведение действует согласно протоколу действий
Во вторник, 18 января, из Апелляционного суда Киева эвакуировали работников и посетителей
В понедельник, 17 января, в Беларуси, в аэропорту Минска, пассажирский самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы
Мужчине возле станции метро "Вокзальная" стало плохо, он присел на колени. Наряд полиции вызвал скорую и начал реанимировать мужчину, но, к сожалению, он скончался до приезда врачей
Информацией поделились в ГСЧС