Во вторник, 18 января, из-за непогоды в Киеве не смогли приземлиться пять самолетов. Львовский аэропорт стал запасным для "Жулян". Об этом сообщили в международном аэропорту "Львов".

Не смогли приземлиться такие рейсы:

WZZ6270 из Вроцлава;

WZZ1567 из Варшавы;

WZZ6232 из Пардубицы;

WZZ6278 из Вильнюса;

WZZ6044 из Рима.

Все пассажиры, которые прибыли во Львов, пересели в автобусы и отправились в Киев.

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Напомним, что при приземлении самолета "Мрия" в польском аэропорту на правой основной опоре шасси срезало болты фиксации датчика положения шасси "полет-земля".

Ранее сообщалось, что самолеты США совершили боевой вылет впервые со времен Второй мировой войны.

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