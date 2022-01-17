Пассажирский самолет выкатился со взлетной полосы в Минске [ Редактировать ]
Источник: Global Look Press
В понедельник, 17 января, в Беларуси, в аэропорту Минска, пассажирский самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".
Причиной стали сильный снегопад и метель: Airbus А-320 авиакомпании "Узбекские авиалинии" рейсом Ташкент - Минск приземлился, но в момент руления выкатился за пределы ВПП.
На борту воздушного судна находятся 115 пассажиров.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Напомним, что при приземлении самолета "Мрия" в польском аэропорту на правой основной опоре шасси срезало болты фиксации датчика положения шасси "полет-земля".
Ранее сообщалось, что самолеты США совершили боевой вылет впервые со времен Второй мировой войны.
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