В понедельник, 17 января, в Беларуси, в аэропорту Минска, пассажирский самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".

Причиной стали сильный снегопад и метель: Airbus А-320 авиакомпании "Узбекские авиалинии" рейсом Ташкент - Минск приземлился, но в момент руления выкатился за пределы ВПП.

На борту воздушного судна находятся 115 пассажиров.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, что при приземлении самолета "Мрия" в польском аэропорту на правой основной опоре шасси срезало болты фиксации датчика положения шасси "полет-земля".

Ранее сообщалось, что самолеты США совершили боевой вылет впервые со времен Второй мировой войны.

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