США звинувачують білоруських урядовців в авіаційному піратстві [ Редактировать ]
США висунули звинувачення білоруським урядовцям в авіаційному піратстві у зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair. Серед обвинувачених - ген-директор та заступник державного управління аеронавігації Білорусі, а також двоє агентів білоруської держбезпеки.
Нагадаю, літак Ryanair примусово посадили торік 23-го травня в аеропорту "Мінськ" - мовляв, на повітряному судні бомба. Утім, з'ясувалося, що вибухівки на Облавку не було - літак посадили, щоб арештувати білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.
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Серед обвинувачених - ген-директор та заступник державного управління аеронавігації Білорусі, а також двоє агентів білоруської держбезпеки.
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