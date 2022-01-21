США висунули звинувачення білоруським урядовцям в авіаційному піратстві у зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair. Серед обвинувачених - ген-директор та заступник державного управління аеронавігації Білорусі, а також двоє агентів білоруської держбезпеки.

Нагадаю, літак Ryanair примусово посадили торік 23-го травня в аеропорту "Мінськ" - мовляв, на повітряному судні бомба. Утім, з'ясувалося, що вибухівки на Облавку не було - літак посадили, щоб арештувати білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.