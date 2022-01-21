Вибухові... анонімки! Хвиля псевдозамінувань - не припиняється. Сьогодні - евакуювали дітей і вчителів зі шкіл Львова й Києва. І вже традиційно - правоохоронці нічого небезпечного не знайшли, бо всі ці повідомлення виявилися фейками. Але принаймні дві людини за них таки можуть сісти за ґрати.

Правоохоронцям вдалося затримати - мінерів. І слід від них веде... в Росію,- кажуть у СБУ. Усі подробиці - знає Василь Богайчик.

Зі своїх джерел, перевірених ми дізналися, що вибухотехніки зараз їдуть саме в п'яту школу. Це одна із найбільших шкіл у нашому місті

Ці кадри в Броварській школі №5 зняла кореспондентка місцевого інтернет-видання. Ранок там - починався спокійно. Допоки на електронні адреси поліції, СБУ й рятувальників не надійшов лист із вже традиційним для останніх тижнів - текстом: "школи та торгово-розважальні центри міста заміновано".

Надія Дайнеко, директорка школи:

Одразу був поданий сигнал - це довгий, в нас сигнал дзвінок. І діти почали організовано виходити разом з вчителями.

Тож для півтори тисячі дітей сьогодні навчальний день - закінчується. Замість них - у школу заходять вибухотехніки та кінологічна служба. Шукати міну приїхали аж із сусіднього Борисполя.

І починають свою роботу. Спочатку оглядають, бачите, і сміттєві бачки, і заходять в школу.

Обстежують кожен куток на першому поверсі. Далі - підіймаються сходами й заходять у кожен кабінет. Загалом перевірка триває - кілька годин.

Вибухових речовин і зброї виявлено не було. Дякую.

Пізніше в інтернеті опублікують фото листа псевдомінера. Себе він сам назвав... російським терористом "Karnabal". І написав: у кожній вибухівці по 50 кілограмів тротилу. Вимагає - два мільйони гривень. Інакше - погрожує численними жертвами.

Залякати зловмисники намагалися і столичних, і львівських школярів. У Львові припинили навчання гімназії та ліцеї. Звідти всіх евакуювали.

Кількох псевдомінерів таки вдалося піймати! СБУ затримали чоловіка у Запоріжжі. Він подзвонив у 102 і сказав: по всьому Мелітополю вибухівка. Вчорашній мінер із Кривого Рогу теж попався. За даними слідчих, зловмисник намагався штучно посіяти паніку. Чоловік замовив в інтернеті анонімну розсилку. Куратор із Росії на електронну пошту СБУ та самого коледжу надіслав повідомлення. Псевдомінер теж назвав себе "терористом" і вимагав 250 тисяч гривень викупу.

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Тепер чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі. Псевдомінером виявився студент іншого місцевого коледжу, який замовив мінування в адміністратора одного з російських закритих телеграм-чатів, що керується спецслужбами РФ.

Протягом останніх двох тижнів в Україні регулярно повідомляють про замінування шкіл і торговельних центрів. У Черкасах дітей навіть вже перевели на дистанційку навчальних закладів. Для порівняння: якщо торік у січні було лише два неправдиві повідомлення про замінування, то цього року - їх уже майже 200.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

І це безпосередньо пов'язано з активізацією гібридної війни проти України. На рівні кібератак та інформаційною істерією в Російських ЗМІ Сили МВС - в повній готовності. Ми зберігаємо спокій і професійно виконуємо свою справу.

Якщо вину спійманих зловмисників за псевдомінування доведуть, їм загрожує від чотирьох до восьми років за ґратами.