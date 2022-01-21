"Мінери" загрожували школам Києва та Львова [ Редактировать ]
Вибухові... анонімки! Хвиля псевдозамінувань - не припиняється. Сьогодні - евакуювали дітей і вчителів зі шкіл Львова й Києва. І вже традиційно - правоохоронці нічого небезпечного не знайшли, бо всі ці повідомлення виявилися фейками. Але принаймні дві людини за них таки можуть сісти за ґрати.
Правоохоронцям вдалося затримати - мінерів. І слід від них веде... в Росію,- кажуть у СБУ. Усі подробиці - знає Василь Богайчик.
Зі своїх джерел, перевірених ми дізналися, що вибухотехніки зараз їдуть саме в п'яту школу. Це одна із найбільших шкіл у нашому місті
Ці кадри в Броварській школі №5 зняла кореспондентка місцевого інтернет-видання. Ранок там - починався спокійно. Допоки на електронні адреси поліції, СБУ й рятувальників не надійшов лист із вже традиційним для останніх тижнів - текстом: "школи та торгово-розважальні центри міста заміновано".
Надія Дайнеко, директорка школи:
Одразу був поданий сигнал - це довгий, в нас сигнал дзвінок. І діти почали організовано виходити разом з вчителями.
Тож для півтори тисячі дітей сьогодні навчальний день - закінчується. Замість них - у школу заходять вибухотехніки та кінологічна служба. Шукати міну приїхали аж із сусіднього Борисполя.
І починають свою роботу. Спочатку оглядають, бачите, і сміттєві бачки, і заходять в школу.
Обстежують кожен куток на першому поверсі. Далі - підіймаються сходами й заходять у кожен кабінет. Загалом перевірка триває - кілька годин.
Вибухових речовин і зброї виявлено не було. Дякую.
Пізніше в інтернеті опублікують фото листа псевдомінера. Себе він сам назвав... російським терористом "Karnabal". І написав: у кожній вибухівці по 50 кілограмів тротилу. Вимагає - два мільйони гривень. Інакше - погрожує численними жертвами.
Залякати зловмисники намагалися і столичних, і львівських школярів. У Львові припинили навчання гімназії та ліцеї. Звідти всіх евакуювали.
Кількох псевдомінерів таки вдалося піймати! СБУ затримали чоловіка у Запоріжжі. Він подзвонив у 102 і сказав: по всьому Мелітополю вибухівка. Вчорашній мінер із Кривого Рогу теж попався. За даними слідчих, зловмисник намагався штучно посіяти паніку. Чоловік замовив в інтернеті анонімну розсилку. Куратор із Росії на електронну пошту СБУ та самого коледжу надіслав повідомлення. Псевдомінер теж назвав себе "терористом" і вимагав 250 тисяч гривень викупу.
Артем Дехтяренко, речник СБУ:
Тепер чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі. Псевдомінером виявився студент іншого місцевого коледжу, який замовив мінування в адміністратора одного з російських закритих телеграм-чатів, що керується спецслужбами РФ.
Протягом останніх двох тижнів в Україні регулярно повідомляють про замінування шкіл і торговельних центрів. У Черкасах дітей навіть вже перевели на дистанційку навчальних закладів. Для порівняння: якщо торік у січні було лише два неправдиві повідомлення про замінування, то цього року - їх уже майже 200.
Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:
І це безпосередньо пов'язано з активізацією гібридної війни проти України. На рівні кібератак та інформаційною істерією в Російських ЗМІ Сили МВС - в повній готовності. Ми зберігаємо спокій і професійно виконуємо свою справу.
Якщо вину спійманих зловмисників за псевдомінування доведуть, їм загрожує від чотирьох до восьми років за ґратами.
по теме
Іще одна теза російської пропаганди - Україна несправжня держава, там несправжній народ, несправжня влада і взагалі - хаос. Але СБУ сьогодні офіційно заявила, принаймні за частину безладу відповідальна російська ФСБ.
У Дніпрі псевдопідривник вимагав шість мільйонів гривень. Мовляв, в усіх школах міста - по 25 кілограмів тротилу. Перевірку поліція провела просто під час уроків.
Вже другий тиждень поспіль псевдопідривники щодня розсилають анонімні листи про мінування шкіл у різних містах. Через це на дистанційку пішли школярі в Черкасах, Кривому Розі та частково в Миколаєві.
На Дніпропетровщині хвиля мінувань шкіл триває вже п'ятий день. Лише цього ранку надійшло одразу два повідомлення у Кривому Розі. Оперативники вибухівки не знайшли, але освітній процес зірвано.
Його спецпризначенцям надіслав "шпигун російської розвідки". Саме так зловмисник назвав себе в посланні, а ще повідомив, що в Кривому Розі заміновані всі школи міста.