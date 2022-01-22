Госдеп дал приказ об эвакуации семей дипломатов из Украины [ Редактировать ]
Государственный департамент США распорядился начать эвакуацию семей американских дипломатов из Украины. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Twitter корреспондент Fox News Лукас Томлинсон.
Таким образом, Госдепартамент распорядился семьям сотрудников посольства США в Украине начать эвакуацию из страны уже в понедельник.
Отмечается, что журналист добавил, что такой приказ был отдан официальными лицами Государственного департамента США.
Ранее мы писали, что члены семей американских дипломатов, которые работают на территории Украины, будут вынуждены вернуться домой в случае российской агрессии. с конца октября 2021 года Россия стягивает войска к украинским границам.
Кроме того, Россия требует от США письменного ответа на "гарантии безопасности" на следующей неделе. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что их предоставят, по возвращению в Вашингтон проведет консультации с президентом Байденом, членами Конгресса и союзниками.
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