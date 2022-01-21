Члены семей американских дипломатов, которые работают на теорритории Украины, будут вынуждены вернуться домой в случае российской агрессии. Об этом сообщает новостное агентство Bloomberg.

При этом источник заверил, что решение об эвакуации не означает, что США уверены в том, что Россия вторгнется в Украину. Объявление об эвакуации возможно будет сделано в ближайшие дни, подчеркивает агентство.

Отмечается, что с конца октября 2021 года Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому привлекут около 175 тысяч военнослужащих.

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Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила Россию, что новое вторжение в Украину может привести к большим потерям, а также будет огромной стратегической ошибкой Кремля, любое дальнейшее вторжение РФ в Украину приведет к масштабным последствиям.

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