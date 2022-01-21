США эвакуируют своих дипломатов из Украины: что произошло [ Редактировать ]
Члены семей американских дипломатов, которые работают на теорритории Украины, будут вынуждены вернуться домой в случае российской агрессии. Об этом сообщает новостное агентство Bloomberg.
При этом источник заверил, что решение об эвакуации не означает, что США уверены в том, что Россия вторгнется в Украину. Объявление об эвакуации возможно будет сделано в ближайшие дни, подчеркивает агентство.
Отмечается, что с конца октября 2021 года Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому привлекут около 175 тысяч военнослужащих.
Читайте также, Россия требует от США письменного ответа на "гарантии безопасности" на следующей неделе. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что их предоставят, по возвращению в Вашингтон проведет консультации с президентом Байденом, членами Конгресса и союзниками.
Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила Россию, что новое вторжение в Украину может привести к большим потерям, а также будет огромной стратегической ошибкой Кремля, любое дальнейшее вторжение РФ в Украину приведет к масштабным последствиям.
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