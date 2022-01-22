Арнольд Шварценеггер спровокував потрійну ДТП у Лос-Анджелесі [ Редактировать ]
Арнольд Шварценеггер спровокував потрійну ДТП у Лос-Анджелесі. Сімдесяти трирічний голлівудський актор на позашляховику врізався у "Тойоту". Потому на обидва авто налетів "Порше". Внаслідок удару машина Шварценеггера опинилася одним колесом на капоті японського автомобіля. А жінка-водійка зазнала травми голови, її ушпиталили. Сам Шварценеггер не постраждав. У поліції кажуть: аварія сталася, бо актор поїхав на червоне світло.
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