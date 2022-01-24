"Красная" зона вернулась в Украину: список правил [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
С понедельника, 24 января, в Ивано-Франковской области начал действовать "красный" уровень эпидемической опасности.
Таким образом, в регионе в заведения будут пускать при наличии сертификата о вакцинации или свежего теста на коронавирус.
В Ивано-Франковской области запрещена:
- работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
- работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- проведение массовых мероприятий;
- работа учреждений культуры.
При этом ограничения не будут действовать в тех случаях, когда 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных учреждений (мероприятий) будут полностью вакцинрованы и иметь "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирование на антиген (действителен 72 часа) или сертификат о выздоровлении.
При этом продолжают действовать ограничения, которые запрещают:
- работу учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.
- Эти правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.
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