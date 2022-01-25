В Україні не вщухає хвиля фейкових мінувань. Інформацію про нібито закладену вибухівку отримали одразу в кількох містах. Зокрема, у Житомирі та Чернігові анонім сповістив про замінування шкіл, дитсадочків і лікарень. В Одесі - перевіряли ще й аеропорт. А в Запоріжжі - кількасот різних установ, включно зі школами. Учнів та персонал - довелося евакуювати. Дітей, яких не могли забрати додому - тимчасово розмістили в адмінбудівлях. У Черкасах та Кривому Розі - продовжили дистанційне навчання, запроваджене через низку псевдомінувань.

Тетяна Кріпак, директорка департаменту освіти та науки Криворізької міської ради: