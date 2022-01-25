В Україні не вщухає хвиля фейкових мінувань [ Редактировать ]
В Україні не вщухає хвиля фейкових мінувань. Інформацію про нібито закладену вибухівку отримали одразу в кількох містах. Зокрема, у Житомирі та Чернігові анонім сповістив про замінування шкіл, дитсадочків і лікарень. В Одесі - перевіряли ще й аеропорт. А в Запоріжжі - кількасот різних установ, включно зі школами. Учнів та персонал - довелося евакуювати. Дітей, яких не могли забрати додому - тимчасово розмістили в адмінбудівлях. У Черкасах та Кривому Розі - продовжили дистанційне навчання, запроваджене через низку псевдомінувань.
Тетяна Кріпак, директорка департаменту освіти та науки Криворізької міської ради:
На жаль, хвиля замінувань котиться нашою країною. Ми дуже бажаємо, щоб наші правоохоронці знайшли винуватців, знайшли тих, хто все це організовує і покарали їх. Ми маємо надію, що наші школи будуть працювати в нормальному режимі.
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У Дніпрі псевдопідривник вимагав шість мільйонів гривень. Мовляв, в усіх школах міста - по 25 кілограмів тротилу. Перевірку поліція провела просто під час уроків.
Вже другий тиждень поспіль псевдопідривники щодня розсилають анонімні листи про мінування шкіл у різних містах. Через це на дистанційку пішли школярі в Черкасах, Кривому Розі та частково в Миколаєві.
На Дніпропетровщині хвиля мінувань шкіл триває вже п'ятий день. Лише цього ранку надійшло одразу два повідомлення у Кривому Розі. Оперативники вибухівки не знайшли, але освітній процес зірвано.
Хвиля псевдозамінувань - не припиняється. Сьогодні - евакуювали дітей і вчителів зі шкіл Львова й Києва. І вже традиційно - правоохоронці нічого небезпечного не знайшли.
Іще одна теза російської пропаганди - Україна несправжня держава, там несправжній народ, несправжня влада і взагалі - хаос. Але СБУ сьогодні офіційно заявила, принаймні за частину безладу відповідальна російська ФСБ.