Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о том, что США не пойдет на уступки России по "гарантиям безопасности". Об этом стало известно в ходе его брифинга.

По его словам, любые шаги, которые примут США по "гарантиям безопасности", не будут уступками для России. Он также отметил, что России придется самой приложить усилия, чтоб достичь договоренностей.

Любые шаги, которые мы предпримем, не будут уступками. Это означает, что России тоже придется что-то предпринимать для обеспечения нашей безопасности.

Он добавил, что США будут обсуждать эти шаги со своими союзниками, включая Украину.

Мы делаем это с целью быстрого, мощного, жесткого, единого реагирования, которое почувствует Россия в случае дальнейшей агрессии.

Также Прайс уточнил, что США готовы обсуждать с Россией контроль над вооружениями, в том числе и размещение ракет в Европе. Однако никаких компромиссов и обсуждений не будет касательно того, какие страны должны входить в НАТО.

Следует напомнить, что 22-23 января в Украину прибыли две партии оборонной помощи из Соединенных Штатов.

А в Госдепе США предполагают, что Россия для вторжения в Украину может использовать перебрасывание военнослужащих в Беларусь.

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