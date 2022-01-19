Госсекретарь США пообещал Украине нового посла и военную помощь [ Редактировать ]
Источник: Госдепартамент США
США уже в ближайшее время назначат нового посла в Украине, должность которого остается вакантной с мая 2019 года. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Киеве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Я бы ожидал, что данное назначение состоится очень скоро.
Глава американской дипломатии добавил, что новый посол ему "очень хорошо знаком" и этот человек будет способен продемонстрировать знания региона, в котором ему предстоит работать.
Кроме того, американские власти намерены в ближайшие недели предоставить Украине запланированную ранее дополнительную поддержку в сфере безопасности, пообещал Энтони Блинкен.
В прошлом году мы предоставили больше помощи в сфере безопасности Украине, чем в любой период с 2014 года. Как я сказал, мы делаем это на постоянной основе.
По словам Блинкена, указанные поставки, имели место "в последние несколько недель".
Дальнейшие [поставки] запланированы на ближайшие недели".
Госсекретарь США отметил, что Вашингтон "предоставит дополнительную помощь сверх того, что уже запланировано" в случае "агрессии" или "вторжения России" в Украину.
Напомним, что Энтони Блинкен также провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой обсуждалась военная и экономическая помощь США Украине.
по теме
Украина продолжит переговоры с Германией относительно поставок оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге в Киеве с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок
Після Києва Держсекретар Сполучених Штатів вирушить до Берліна, де на цю ж тему розмовлятиме з міністром закордонних справ Німеччини.
В среду, 19 января, Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Соединенные Штаты Америки предпочли бы решить ситуацию с наращиванием российских войск вокруг Украины мирным путем
В преддверии визита в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена, который должен состояться 19 января, к нему с открытым письмом обратились журналисты телеканалов
Государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему Америка так сосредоточена на Украине