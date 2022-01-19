США уже в ближайшее время назначат нового посла в Украине, должность которого остается вакантной с мая 2019 года. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Киеве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Я бы ожидал, что данное назначение состоится очень скоро.

Глава американской дипломатии добавил, что новый посол ему "очень хорошо знаком" и этот человек будет способен продемонстрировать знания региона, в котором ему предстоит работать.

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Кроме того, американские власти намерены в ближайшие недели предоставить Украине запланированную ранее дополнительную поддержку в сфере безопасности, пообещал Энтони Блинкен.

В прошлом году мы предоставили больше помощи в сфере безопасности Украине, чем в любой период с 2014 года. Как я сказал, мы делаем это на постоянной основе.

По словам Блинкена, указанные поставки, имели место "в последние несколько недель".

Дальнейшие [поставки] запланированы на ближайшие недели".

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Госсекретарь США отметил, что Вашингтон "предоставит дополнительную помощь сверх того, что уже запланировано" в случае "агрессии" или "вторжения России" в Украину.

Напомним, что Энтони Блинкен также провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой обсуждалась военная и экономическая помощь США Украине.