В Турции, в городе Анталия, впервые за последние 29 лет выпал снег. Об этом сообщает СNN Türk.

По прогнозам синоптиков, вскоре высота снежного покрова в отдельных районах достигнет 20 см.

Снег, уровень которого достиг 2-6 см, наблюдаются в прибрежных частях города и на западе. Ожидается, что на востоке (в районе населенных пунктов Ибрады, Аксеки и Гюндогмуш), на возвышенностях в районах Манавгат, Серик, Алания и Газипаша высота снежного покрова превысит 20 см.

Синоптики считают, что снегопад прекратится только утром 26 января.

Местные жители утверждают, что в последний раз снег в Анталии видели 7 января 1993 года. Тогда высота снежного покрова достигла 5 см.

Напомним, что синоптики прогнозируют морозную и снежную погоду в начале весны 2022 года. Смотрите также полный календарь выходных на 2022 год.

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