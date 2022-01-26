Від першого лютого в ЄС змінюються правила в'їзду. Дозвіл на перетин кордону туристам даватимуть з огляду не на те, з якої країни вони прибувають, а за їхнім особистим санітарним статусом. Подорожувальнику, як і раніше, знадобиться один із трьох документів - сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або довідка про одужання від COVID-19. А людей, які не мають цих паперів - зобов'яжуть зробити ПЛР-тестування після прибуття.