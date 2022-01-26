Михаил Поплавский стал лидером рейтинга инфлюенсеров по результатам исследования коммуникационной группы Dentsu Ukraine, HypeAuditor. Украинский сервис поиска и проверки блоггеров trendHERO также опубликовал рейтинг блогеров Украины в 2021 году по приросту подписчиков. Поплавский с огромным отрывом оказался на первом месте, он нарастил свою аудиторию почти на 5 млн. подписчиков в течение года.

У ректора Университета культуры наибольшее количество подписчиков в Instagram и TikTok с охватом 83% аудитории именно в Украине. Также Поплавский получил награду "Тик-Токер-2021" по версии ежегодной бизнес-премии "Cabinet Boss. TOP 50"! В этой соцсети у него более 660 тысяч подписчиков. Ректор развлекает пользователей зажигательными танцами, забавными, провокационными видео, устраивает викторины и розыгрыши, создает мемы и не боится быть смешным. Михаил Поплавский - самый взрослый среди топовых Инстаграм-блогеров, публикует исключительно украиноязычный контент и "разрывает" другие социальные сети. Сейчас у него более 6 млн. 400 подписчиков в Инстаграм. Его новые клипы на YouTube набирают миллионные просмотры. Спросим у Михаила Поплавского, зачем все это ему нужно и в чем секрет его успеха.

"Медиакоммуникации - феномен нашего времени!"

- Михаил Михайлович, зачем вам социальные сети?

- Это мощный инструмент для популяризации и раскрутки Национального университета культуры и искусств, поддержания его имиджа и лояльности к бренду. Кстати, в этом году именно через соцсети мы набрали студентов.

Сейчас идет информационно-интеллектуальная мировая революция, "битва" мозгов. Все это совпало с экономическим кризисом, коронавирусом, что выбило многих людей из привычного ритма жизни и еще больше погрузило в социальные сети. Особенно молодежь, которая почти не смотрит телевизор, к сожалению, мало читает книги. И нам нужно с целевой аудиторией общаться на молодежном сленге. Поэтому я создаю современный украиноязычный контент, продвигаю его в мировое информационное пространство через социальные сети. Это мой стратегический план. Мы готовим украинских блогеров, лидеров мнений 21 века. И открытие в Университете культуры первого в мире и в Украине TikToк факультета - тоже часть этого крупного плана.

Медиакоммуникации - феномен нашего времени. Сейчас миром владеет тот, кто владеет секретами информационного влияния. Наше умение формировать управление медиакоммуникациями - важный шаг в счастливое будущее. Людям всегда интереснее не сухие факты, а эмоции. Одну и ту же информацию можно подавать по-разному. В зависимости от подачи возникает реакция восприятия. Правильная реклама приносит в три раза больше прибыли, чем правильный финансовый план. Если вы хотите быть услышанными, добиться успеха - действуйте креативно.

Моя миссия - вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю Украины.

За соцсетями - большое будущее. Мы должны завоевать мировое информационное пространство через социальные сети, конечно же и через TikTok, и презентовать все украинское.

- Как вам удалось покорить социальные сети?

- В нашем динамичном мире преуспевают только те, кто идет впереди, не боится вызовов и экспериментов. Следует анализировать тенденции и создавать собственные украинские тренды, быть уникальными и интересными. Коммуницировать с фолловерами, привлекать к обсуждению, делать контент-анализ и выводы, что именно интересно им. Удивлять креативными подходами и представлять качественные драйв-тренды. Удивить - значит победить

"Мы должны показать, что украинское - это модно, это в тренде и за этим будущее!"

- Сколько вы зарабатываете на социальных сетях?

- Для меня это исключительно имиджевый инструмент для популяризации университета. Лучшая монетизация - это доверие и уважение, их не купишь. Мы создаем украинские проекты и популяризируем их.

Хочу, чтобы наши украинские тренды были в топе и мир знакомился с нашими культурой, песней, кухней, традициями. Мы должны показать, что украинское - это модно, это в тренде и за этим будущее!

- Как выдерживаете конкуренцию с молодыми блогерами?

- Привык работать на длинные дистанции, на перспективу, как системный топ-менеджер. Ежедневно собираемся с командой, создаем контент-план, снимаем и анализируем результат. Каждый понедельник я провожу прямые эфиры, общаюсь с подписчиками и отвечаю на их острые вопросы. Я разыгрываю призы, деньги, машины для украинцев. Непринужденными разговорами, юмором, песнями, танцами, мемами мы привлекаем все больше новой украинской аудитории, охват 83% именно в Украине - это хороший результат.

Чтобы завоевать и удерживать аудиторию, нужно апеллировать к эмоциям и чувствам и управлять ее энергией.

- В чем секрет вашего успеха?

- Надо любить свое дело и много работать. Большинство решений принимаю интуитивно и всегда с оптимизмом смотрю в будущее, люблю людей, работаю с теми, кто со мной много лет. Я "выращиваю" из студентов - профессионалов, одни остаются работать в команде, некоторые потом прокладывают собственный звездный путь. Преподаватели, заведующие кафедрами, деканы, проректоры - это все выпускники Университета культуры, реализующие себя максимально.

- Откуда черпаете энергию? Кто и что вас вдохновляет?

Первое - это любимая работа, от которой я кайфую.

Второе - не беру "дурного в голову, а важкого в руки".

Третье - много люблю отдыхать (смеется).

…Пять лет не был в отпуске, не был за границей. Восстанавливаюсь в своем родном селе на Кировоградщине, это мое место силы и вдохновения.

- Недавно вас видели с Тиной Кароль, что вас связывает?

- Тина - моя любимая певица. Творческая яркая личность, топ-артистка. Я ее называю Маргарет Тэтчер шоу-бизнеса. Очень люблю таких женщин.

Тина была в гостях в университете, мы обсудили несколько проектов для поддержки талантливой молодежи. Стране нужен качественный ТВ-продукт, с яркими украиноязычными исполнителями. В этом наши цели совпадают - хотим, чтобы украинские артисты были конкурентными в мировом шоу-бизнесе.

- Сколько денег вам нужно для счастья?

- Все, что я зарабатываю - вкладываю в национальные проекты. Деньги на тот свет не заберешь. Важны возможности, которые они дают. Чем больше зарабатываешь, тем больше возможностей реализовывать новые украинские проекты.

Для меня счастье - делать счастливыми других. Счастье есть!

Фото: из Instagram Михаила Поплавского