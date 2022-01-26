В среду, 26 января, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников. Об этом стало известно в ходе заседания Рады.

Соответствующее решение поддержали 299 депутатов

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка, который взимается с его матери или отца, не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста для обеспечения его развития.

Если место жительства или пребывания родителей неизвестно, или они уклоняются от уплаты алиментов, или же не имеют возможности содержать ребенка, ему назначается временная госпомощь с учетом материального положения семьи, но не меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Прожиточный минимум с 1 декабря:

для детей до 6 лет - 2 100 грн.

для детей от 6 до 18 лет – 2 618 грн.

Отметим, в 2022 году в Украине многим категориям населения поднимут пенсии.

Минимальная пенсия для людей в возрасте от 70 лет, имеющих стаж 30-35 лет, лет поднимется до 3 тысяч гривен. Увеличение выплат будет поэтапным.

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