Верховная Рада обратилась к ООН о недопустимости российского военного шантажа [ Редактировать ]
Источник: Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны России.
Соответствующее постановление №6543 поддержали 282 народных депутата. Документ предусматривает следующие действия:
- Одобрить обращение Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейского Парламента, правительств и парламентов иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по поводу неприемлемости военного шантажа Украины со стороны Российской Федерации, которую она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины.
- Признать, что требования Российской Федерации к международным партнерам по недопущению реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины являются нарушением целого ряда международных договоров и принципов и норм международного права.
- Безотлагательно отправить текст Обращения в Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, правительства и парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций.
В украинском парламенте отмечают, что предложенные проектом постановления меры будут способствовать консолидации международно-правовых усилий с целью недопущения расширения агрессивных действий России против Украины и всей Восточной Европы.
Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что угрозы российского военного вторжения на данный момент нет. На границе нет готовой к вторжению военной группировки.
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