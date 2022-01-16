В 2022 году в Украине многим категориям населения поднимут пенсии. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Минимальная пенсия для людей в возрасте от 70 лет, имеющих стаж 30-35 лет, лет поднимется до 3 тысяч гривен. Увеличение выплат будет поэтапным.

По его словам, с марта пройдет индексация пенсий. В частности, это будет касаться работающих пенсионеров. Программу доплат расширят на украинцев от 70 лет.

Кроме того, перечислят выплаты для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью. Также продолжится повышение пенсий для 65-летних из-за роста минимальной зарплаты.

Как сообщалось, в течение 2022 года украинцам пенсии будут поднимать в несколько этапов. Повышение планируют производить в 12 этапов. С 1 января 2022 года почти до 8 тыс. увеличится минимальная пенсия для семей погибших в зоне АТО/ООС. Кроме того, размер минимальной пенсии увеличится для ликвидаторов ЧАЭС, получивших инвалидность.

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