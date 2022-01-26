В среду, 26 января, администрация президента США Джо Байдена планирует направить в Россию письменный ответ на "гарантии безопасности" Кремля. Об этом сообщает CNN.

Вряд ли ответ будет характеризовать вероятность вступления Украины в НАТО.

В предложения будут вложены совместные отрасли в которых США и Россия могут сотрудничать:

контроль над вооружением;

повышение прозрачности;

снижение рисков и размещение ракетных систем.

Детали ответа США будут глубже, чем то, что Штаты заявили публично.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в зависимости от содержания ответа - российские официальные лица подготовят соответствующие предложения Путину по следующим шагам.

В то же время официальные лица США считают, что ответ Штатов может побудить к переговорам с Россией. Также США не планируют обнародовать свои предложения, однако высокопоставленные представители убеждены в том, что есть высокая вероятность того, что Россия все же обнародует документ.

Следует напомнить, что 22-23 января в Украину прибыли две партии оборонной помощи из Соединенных Штатов.

А в Госдепе США предполагают, что Россия для вторжения в Украину может использовать перебрасывание военнослужащих в Беларусь.

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