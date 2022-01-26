"Гарантии безопасности": США предоставят письменный ответ России [ Редактировать ]
В среду, 26 января, администрация президента США Джо Байдена планирует направить в Россию письменный ответ на "гарантии безопасности" Кремля. Об этом сообщает CNN.
Вряд ли ответ будет характеризовать вероятность вступления Украины в НАТО.
В предложения будут вложены совместные отрасли в которых США и Россия могут сотрудничать:
- контроль над вооружением;
- повышение прозрачности;
- снижение рисков и размещение ракетных систем.
Детали ответа США будут глубже, чем то, что Штаты заявили публично.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в зависимости от содержания ответа - российские официальные лица подготовят соответствующие предложения Путину по следующим шагам.
В то же время официальные лица США считают, что ответ Штатов может побудить к переговорам с Россией. Также США не планируют обнародовать свои предложения, однако высокопоставленные представители убеждены в том, что есть высокая вероятность того, что Россия все же обнародует документ.
Следует напомнить, что 22-23 января в Украину прибыли две партии оборонной помощи из Соединенных Штатов.
А в Госдепе США предполагают, что Россия для вторжения в Украину может использовать перебрасывание военнослужащих в Беларусь.
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