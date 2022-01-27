Компания Moderna заявила о клинических испытаниях бустерной дозы вакцины для борьбы со штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает Reuters.

Компания приступила ко второй фазе испытаний.

Всего в испытаниях примут участие 600 человек старше 18 лет, половина из которых уже получили две дозы вакцины Moderna от COVID-19 по меньшей мере шесть месяцев назад, а половина из них получили две дозы, а также ранее разрешенную бустерную дозу.

Поэтому бустер, специально нацеленный на "Омикрон", будет оцениваться как третья и четвертая дозы.

Напомним, что "Омикрон" в 3-4 раза заразнее более ранних штаммов, но риск любого обращения к врачам при инфицировании "Омикроном", ниже на 15-20%, а риск госпитализации - на 40-50%.

В среднем заболевшие начали испытывать симптомы COVID-19 через три дня после заражения, то есть у омикрон-варианта SARS-CoV-2 очень короткий инкубационный период. При этом во всех случаях COVID-19 протекал в явной, но мягкой форме.

Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.

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