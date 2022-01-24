"Омикрон" может положить конец пандемии в Европе - ВОЗ [ Редактировать ]
Штамм коронавируса "Омикрон" перевел пандемию COVID-19 в новую фазу. Потому новый вариант может положить ей конец в Европе. Такое заявление сделал директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге, пишет The Guardian.
Вполне вероятно, что регион движется к своего рода эндшпилю пандемии.
Он отметил, что к марту "Омикрон" может заразить 60% европейцев.
Как только нынешний всплеск коронавируса, охвативший Европу, утихнет, в течение нескольких недель и месяцев будет глобальный иммунитет либо благодаря вакцине, либо потому, что у людей есть иммунитет из-за инфекции.
"Мы ожидаем, что будет период затишья, прежде чем COVID-19 может вернуться к концу года, но не обязательно, что пандемия вернется", - сказал Клюге.
Такое же мнение, но в отношении США, выразил ведущий американский ученый Энтони Фаучи.
В связи с довольно резким снижением числа случаев COVID-19 в некоторых частях Соединенных Штатов все выглядит хорошо.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
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