Российская Федерация считает "неприемлемой" даже мысль о том, чтобы начинать войну с Украиной. О нападении не может идти речь.

Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев во время брифинге.

"Мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не намерена. Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами", - сказал он.

Зайцев добавил, что "мифическое вторжение придумал Запад". Однако Россия такие заявления отвергает.

Напомним, советники лидеров "нормандской четверке" на встрече в Париже согласовали совместное коммюнике. Это первый такой документ, о котором удалось договориться с 2019 года.

​Ранее писали о том, что в апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат.

Во вторник, 20 июля, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у России "нет принципиальных возражений" по включению США в нормандский формат, однако необходимости в этом нет.

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