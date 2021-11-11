Меркель призвала Путина к переговорам в нормандском формате [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила конфликт на Донбассе во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Меркель призвала главу России к переговорам по урегулированию конфликта. Об этом сообщает пресс-служба немецкого канцлера.
"Канцлер затронула вопрос ситуации у границ и на востоке Украины и призвала президента России продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения минских договоренностей о мирном урегулировании конфликта", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, Меркель и Путин обсудили ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе. Немецкий лидер отметила, что причиной этого кризиса стал белорусский режим Александра Лукашенко, который "использует беззащитных людей в гибридной атаке на ЕС".
Отметим, в нормандский формат переговоров входят четыре стороны: Украина, Германия, Франция и Россия. Сейчас проведение нового саммита лидеров четырех стран блокируется Россией.
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