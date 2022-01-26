Советники лидеров "нормандской четверке" на встрече в Париже согласовали совместное коммюнике. Это первый такой документ, о котором удалось договориться с 2019 года.

Об этом на брифинг сказал глава Офиса президента Андрея Ермака.

"Согласовали совместное коммюнике. Важно, что это первое коммюнике, которое удалось согласовать с 2019 года", - сказал Ермак.

Также Ермак отметил, что договоренность 2020 года о прекращении огня остается актуальной.

​Ранее писали о том, что в апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат.

Во вторник, 20 июля, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у России "нет принципиальных возражений" по включению США в нормандский формат, однако необходимости в этом нет.

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