Ермак назвал важный итог встречи советников "нормандской четверки" в Париже [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Советники лидеров "нормандской четверке" на встрече в Париже согласовали совместное коммюнике. Это первый такой документ, о котором удалось договориться с 2019 года.
Об этом на брифинг сказал глава Офиса президента Андрея Ермака.
"Согласовали совместное коммюнике. Важно, что это первое коммюнике, которое удалось согласовать с 2019 года", - сказал Ермак.
Также Ермак отметил, что договоренность 2020 года о прекращении огня остается актуальной.
Ранее писали о том, что в апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат.
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