Сніговий колапс у Туреччині. Хуртовини замели дороги в центральних та східних регіонах - понад 5600 шляхів заблоковані. Це наслідки шторму "Елпіда", що докотився до регіону.

Снігоочисна техніка не встигає розчищати дороги, транспортне сполучення розірване. На автошляхах побільшало аварій, затори тягнуться на кілометри.

Рятувальники дістають людей із заблокованих авто.