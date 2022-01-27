Транспортне сполучення Туреччини розірване через хуртовини [ Редактировать ]
Сніговий колапс у Туреччині. Хуртовини замели дороги в центральних та східних регіонах - понад 5600 шляхів заблоковані. Це наслідки шторму "Елпіда", що докотився до регіону.
Снігоочисна техніка не встигає розчищати дороги, транспортне сполучення розірване. На автошляхах побільшало аварій, затори тягнуться на кілометри.
Рятувальники дістають людей із заблокованих авто.
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На автошляхах - замети і кілометрові затори. Туреччина потерпає від снігопадів. Тамтешні ЗМІ вже прозвали їх "аномальними".
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Свою роботу зупинив головний аеропорт Туреччини, який до того ж є одним із важливих транспортних повітряних вузлів світу. Через хуртовини - десятки рейсів скасували, а сотні - перенесли.
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