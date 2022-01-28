Россия хочет отменить заседание Совбеза ООН по Украине [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Россия хочет отменить открытое заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого планируется обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной. Об этом сообщил заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский в Twitter.
Заседание, инициированное Соединенными Штатами, запланировано на понедельник, 31 января.
Я не могу припомнить другого случая, когда член Совета Безопасности предлагал обсудить собственные необоснованные утверждения и предположения в качестве угрозы международному порядку от кого-то другого.
Полянский выразил надежду, что члены Совбез ООН не поддержат проведение заседания по Украине.
Надеюсь, коллеги-члены СБ ООН не поддержат этот явный пиар-ход, позорящий репутацию Совета Безопасности ООН.
Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что угрозы российского военного вторжения на данный момент нет. На границе нет готовой к вторжению военной группировки.
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