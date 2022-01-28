Россия хочет отменить открытое заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого планируется обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной. Об этом сообщил заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

Заседание, инициированное Соединенными Штатами, запланировано на понедельник, 31 января.

Я не могу припомнить другого случая, когда член Совета Безопасности предлагал обсудить собственные необоснованные утверждения и предположения в качестве угрозы международному порядку от кого-то другого.

Полянский выразил надежду, что члены Совбез ООН не поддержат проведение заседания по Украине.

Надеюсь, коллеги-члены СБ ООН не поддержат этот явный пиар-ход, позорящий репутацию Совета Безопасности ООН.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что угрозы российского военного вторжения на данный момент нет. На границе нет готовой к вторжению военной группировки.

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