Финалиста Australian Open оштрафовали за оскорбление судьи (видео) [ Редактировать ]
Источник: Australian Open
Российскому теннисисту Даниилу Медведеву назначили штраф в размере $12 тыс. за поведение в полуфинальном матче Australian Open с греком Стефаносом Циципасом. Игра состоялась накануне, 28 января, и закончилась со счетом 7:6 (7:5). 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина.
Во время второго сета Медведев получив предупреждение за оскорбительный жест после проигранного гейма. После этого он накричал на арбитра, требуя, чтобы его соперника наказали за постоянное общение с отцом-тренером.
Ты тупой? Его отец может говорить с ним после каждого розыгрыша. Вы ответите на мой вопрос? Господи, вы сумасшедший. Как вы можете так плохо работать в полуфинале турнира Большого шлема?
😎 Медведев выплеснул эмоции на судью и справился с Циципасом за 4 сета – 7:6 (5), 4:6, 6:4, 6:1. pic.twitter.com/5s3lDcbdHA— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 28, 2022
После игры спортсмен извинился перед арбитром, однако его все равно оштрафовали: на $8 тыс. за "очевидные ругательства" и еще на $4 тыс. за "неспортивное поведение".
В финале Australian Open Даниил Медведев в воскресенье, 30 января, сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
Напомним, что прошлогоднего победителя Открытого чемпионата Австралии серба Новака Джоковича не допустили до турнира и депортировали из страны из-за отсутствия вакцинации.
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