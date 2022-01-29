Российскому теннисисту Даниилу Медведеву назначили штраф в размере $12 тыс. за поведение в полуфинальном матче Australian Open с греком Стефаносом Циципасом. Игра состоялась накануне, 28 января, и закончилась со счетом 7:6 (7:5). 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина.

Во время второго сета Медведев получив предупреждение за оскорбительный жест после проигранного гейма. После этого он накричал на арбитра, требуя, чтобы его соперника наказали за постоянное общение с отцом-тренером.

Ты тупой? Его отец может говорить с ним после каждого розыгрыша. Вы ответите на мой вопрос? Господи, вы сумасшедший. Как вы можете так плохо работать в полуфинале турнира Большого шлема?

😎 Медведев выплеснул эмоции на судью и справился с Циципасом за 4 сета – 7:6 (5), 4:6, 6:4, 6:1. pic.twitter.com/5s3lDcbdHA — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 28, 2022

После игры спортсмен извинился перед арбитром, однако его все равно оштрафовали: на $8 тыс. за "очевидные ругательства" и еще на $4 тыс. за "неспортивное поведение".

В финале Australian Open Даниил Медведев в воскресенье, 30 января, сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Напомним, что прошлогоднего победителя Открытого чемпионата Австралии серба Новака Джоковича не допустили до турнира и депортировали из страны из-за отсутствия вакцинации.