"Ты тупой?": российский теннисист устроил дикую истерику на Australian Open (видео) [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Российский теннисист Даниил Медведев устроил настоящую истерику во время полуфинального матча мужского одиночного турнира Australian Open против грека Стефаноса Циципаса.
По окончании второго сета, который представитель России проиграл, он начал кричать на судью. Медведев проявил приступ агрессии, будучи недовольным тем, что его сопернику из трибун давал подсказки его отец.
На видео слышно, как россиянин говорит в адрес судьи: "Ты тупой?"
Сам матч завершился победой Медведева со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. В финале турнира, который состоится в воскресенье, 30 января, Даниил встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.
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