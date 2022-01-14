Австралийская виза сербского теннисиста Новака Джоковича аннулирована, и он будет депортирован из страны. Министр иммиграции Алекс Хоук заявил, что такое решение было принято "в интересах общества", сообщает BBC News.

Шансов на то, что Джокович примет участие в турнире "Большого шлема" Australian Open, который он выигрывал девять раз, практически нет. Если решение об аннулировании визы не удастся оспорить, то Джоковичу грозит еще и трехлетний запрет на въезд в Австралию.

Новак Джокович 5 января прилетел в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии, который пройдет с 17 по 30 января. Визу спортсмену выдали на особых условиях, хотя он и не прошел вакцинацию от коронавируса, необходимую для въезда на Зеленый континент.

Джоковича задержали в аэропорту, его визу аннулирована, а самого атлета отправили в отель для беженцев, где он должен был ждать решения о депортации.

Адвокаты Джоковича заявили, что теннисист в декабре переболел COVID-19 и на основании этого получил визу без вакцинации. 10 января суд отменил решение об аннулировании визу теннисиста, Джокович был освобожден и даже провел тренировку.

​34-летний Джокович является первой ракеткой мира в одиночном разряде - №1 в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он одержал 20 побед в турнирах Большого шлема:

9 раз - Открытый чемпионат Австралии;

6 - Уимблдон (2011, 2014, 2015, 2018, 2019 и 2021 годы);

3 - Открытый чемпионат США;

2 - Roland Garros.

"Подробности" сообщали, что в июле 2021 года Новак Джокович в шестой выиграл Уимблдон и стал 20-кратным победителем турниров Большого шлема, сравнявшись по этому показателю с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.