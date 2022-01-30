Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Соперники провели на корте 5 часов 24 минуты.

Надаль одержал 21-ю победу в турнирах Большого шлема и установил новый рекорд по количеству титулов на турнирах этой серии. Предыдущий рекорд Надаль делил с сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером.

Рафаэлю Надалю 35 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 90 побед на турнирах под эгидой организации.

Испанец является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году - в одиночном разряде, в 2016-м - в парном), а также пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. Предыдущий сезон испанец досрочно завершил в августе из-за травмы. В 2022 году до Открытого чемпионата Австралии он выиграл свой 89-й титул на турнире в Мельбурне.

Общий призовой фонд турнира 2022 года, завершившегося в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.

Напомним, что накануне австралийская теннисистка Эшли Барти победила американку Даниэль Коллинз в женском финале Australian Open.