Австралийка Эшли Барти выиграла Australian Open (видео) [ Редактировать ]
Источник: Australian Open
Австралийская теннисистка Эшли Барти победила американку Даниэль Коллинз в финале Australian Open в Мельбурне. Матч продлился 1 час 27 минут и закончился со счетом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу австралийки.
По ходу второго сета Эшли отыгралась с 1:5.
Win a Grand Slam on home soil? Completed it mate 🇦🇺🏆@ashbarty defeats Danielle Collins 6-3 7-6(2) to become the #AO2022 women’s singles champion.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2022
🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AusOpen pic.twitter.com/TwXQ9GACBS
Барти стала первой австралийской теннисисткой, выигравшей домашний турнир Большого шлема с 1978 года. Тогда на Australian Open победила австралийка Крис О'Нилл.
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