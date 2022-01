Австралийская теннисистка Эшли Барти победила американку Даниэль Коллинз в финале Australian Open в Мельбурне. Матч продлился 1 час 27 минут и закончился со счетом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу австралийки.

По ходу второго сета Эшли отыгралась с 1:5.

Win a Grand Slam on home soil? Completed it mate 🇦🇺🏆@ashbarty defeats Danielle Collins 6-3 7-6(2) to become the #AO2022 women’s singles champion.



🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AusOpen pic.twitter.com/TwXQ9GACBS