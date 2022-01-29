Австралийская теннисистка Эшли Барти победила американку Даниэль Коллинз в финале Australian Open в Мельбурне. Матч продлился 1 час 27 минут и закончился со счетом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу австралийки.

По ходу второго сета Эшли отыгралась с 1:5.

Барти стала первой австралийской теннисисткой, выигравшей домашний турнир Большого шлема с 1978 года. Тогда на Australian Open победила австралийка Крис О'Нилл.

Завтра, 30 января, в финале Открытого чемпионата Австралии сыграют российский теннисист Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

Напомним, что россиянина оштрафовали на $12 тыс. за оскорбление арбитра в полуфинальном матче Australian Open с греком Стефаносом Циципасом.