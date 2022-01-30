В Ташкентском зоопарке произошла трагедия - мать бросила трехлетнюю дочь в вольер к медведю. К счастью, кавказский бурый мишка по кличке Зузу оказался умнее и добрее неадекватной дамы.

Он подошел к девочке, обнюхал ее и отошел. Через несколько секунд в вольер забежали работники зоопарка и отогнали хищника. Девочка серьезно пострадала только от падения с пятиметровой высоты. У нее диагностированы открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и шоковое состояние.

Местные СМИ пишут, что матери девочки 30 лет, она впала в депрессию после того, как ее 31-летний муж бросил ее с ребенком и уехал на заработки в другую страну.

Прокуратура Узбекистана возбудила против родительницы уголовное дело о покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах. Ей грозит от 15 до 25 лет лишения свободы или пожизненный срок.

В зоопарке заявили, что возьмут на себя все расходы по оказанию медицинской помощи пострадавшего ребенка. Инцидент попал на видео.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в зоопарке Флориды тигр едва не оторвал руку уборщику. Хищника пришлось застрелить.