"Необходимости в мобилизации нет" - Минобороны [ Редактировать ]
Министр обороны Алексей Резников заявил о том, что сейчас в Украине нет необходимости в мобилизации из-за угрозы вторжения России. Об этом сообщает LB.ua.
По его словам, объявление даже "тренировочной мобилизации" из-за накопившегося в обществе напряжения "вызовет панику на улицах".
Мы будем двигаться другим способом: будем работать с формированием Сил территориальной обороны.
Обучение теробороны начнется с управленческих решений глав областных и районных администраций, а также главы КГГА.
У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Начнем с севера, соберем все области плюс Киев, будем их обучать два-три дня на полигоне, как взаимодействовать и что делать. Потом будет восток, юг и запад.
Напомним, что в конце декабря Россия объявила об отводе в пункты постоянной дислокации более 10 тыс. военнослужащих Южного военного округа РФ (ЮВО), которых в начале декабря направили на полигоны юга России для зимних учений.
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