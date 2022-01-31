Министр обороны Алексей Резников заявил о том, что сейчас в Украине нет необходимости в мобилизации из-за угрозы вторжения России. Об этом сообщает LB.ua.

По его словам, объявление даже "тренировочной мобилизации" из-за накопившегося в обществе напряжения "вызовет панику на улицах".

Мы будем двигаться другим способом: будем работать с формированием Сил территориальной обороны.

Обучение теробороны начнется с управленческих решений глав областных и районных администраций, а также главы КГГА.

У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Начнем с севера, соберем все области плюс Киев, будем их обучать два-три дня на полигоне, как взаимодействовать и что делать. Потом будет восток, юг и запад.

Напомним, что в конце декабря Россия объявила об отводе в пункты постоянной дислокации более 10 тыс. военнослужащих Южного военного округа РФ (ЮВО), которых в начале декабря направили на полигоны юга России для зимних учений.

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