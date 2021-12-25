Россия отвела от границы с Украиной часть войск [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Россия объявила об отводе в пункты постоянной дислокации более 10 тыс. военнослужащих Южного военного округа РФ (ЮВО), которых в начале декабря направили на полигоны юга России для зимних учений. Об этом сообщает пресс-служба округа.
"В войсках Южного военного округа (ЮВО) завершился этап боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов в мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск. Более 10 тыс. военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов.
В течение месяца на ротационной основе по модульной системе прошли подготовку в полевых условиях батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ЮВО. Занятия по боевой подготовке проводились на общевойсковых полигонах, дислоцированных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Республиках Северного Кавказа и Крыму, а также на полигонах военных баз ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии", - сообщает Минобороны России.
До наступления нового года вся боевая техника, задействованная в полевых выходах войск, будет обслужена и подготовлена к дальнейшей эксплуатации по плану зимнего периода обучения.
В целях поддержания высокой боевой готовности во всех соединениях и воинских частях ЮВО на период новогодних праздников будут назначены дежурные подразделения, средства усиления, а также силы для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, в течение первой декады января продолжат нести службу на боевой вахте подразделения противовоздушной обороны, экипажи части кораблей Черноморского флота РФ и Каспийской флотилии, подразделения радиоэлектронной борьбы и дежурные смены оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации.
Напомним, что в начале ноября 2021 года влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".
В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.
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