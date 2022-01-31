Псевдомінери знову завалили повідомленнями відділки поліції [ Редактировать ]
Псевдомінери сьогодні знову завалили повідомленнями відділки поліції. Цього разу - йдеться про Київ та область. Під прицілом опинилися столичні аеропорт, вокзал і низка шкіл. У Жулянах і на залізничному вокзалі працювали правоохоронці. Роботу летовища та вокзалу на час перевірки зупинили. З усіх можливих місць мінувань людей евакуювали, проте результат незмінний - вибухівку не знайшли. Нагадаю, за повідомлення про псевдомінування загрожує до восьми років позбавлення волі.
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