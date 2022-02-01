Фінляндія скасує всі карантинні обмеження [ Редактировать ]
Скасувати всі карантинні обмеження планують у Фінляндії. Перші послаблення розпочнуть діяти вже сьогодні.
Таке заявила прем'єр-міністр країни Санна Марін.
Відтак, роботу відновлять театри та спортивні зали. А ресторанам дозволять працювати до 9-ої години вечора, замість 6-ої.
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