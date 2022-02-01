Проти Олександра Лукашенка подали позов до Гаазького трибуналу. Зробив це польський адвокат Томаш Вілінський. Лукашенка звинувачують у геноциді та злочинах проти людяності. Заяву проти нього подали за підтримки правозахисних організацій. Документ містить 160 аркушів правового обґрунтування та 40 тисяч сторінок документів у додатку. Прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі вже закликали розпочати розслідування.