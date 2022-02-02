Депутата Трухина исключили из партии "Слуга народа" [ Редактировать ]
Источник: Викимедиа
Народного депутата Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа".
"Соответствующее решение принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля. Это будет означать прекращение его полномочий как главы Полтавской областной организации партии", - написала Юлия Палийчук.
При этом, согласно заявлению Шуляк, партия также призывает фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде как можно быстрее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием нардепа для принятия решения.
Напомним, 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе при въезде в Киев произошло ДТП, в результате которого телесные повреждения получили 6 человек.
После чего в СМИ появилась информация, что за рулем автомобиля находился депутат Александр Трухин.
Сообщалось, что депутат предлагал взятку полицейскому, чтобы покинуть место происшествия.
Напомним, в Киеве НАБУ задержало при получении взятки народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых. "Слуга народа" получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
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