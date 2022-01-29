Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия "шокирован" тем, что его однопартийца - народного депутата Сергея Кузьминых задержало НАБУ во время получения взятки. Об этом сказано в заявлении политика, которое опубликовала спикер "Слуги народа" Юлии Палийчук".

Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых - волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых, героически защищавшего нашу независимость, который достойно прошел плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому Сергей Кузьминых получил от команды огромный кредит доверия. Но если он совершил преступление, то должен понести ответственность по закону. И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, имеющие на руках подозрение в государственной измене. Закон один для всех, независимо от фамилии и биографии. Прежние заслуги перед страной не являются и не должны быть ни для кого амнистией.

28 января Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн детективы задержали действующего народного депутата. "Слега народа" получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Фамилия парламентария не сообщалась, но "Укранская правда" выяснила, что это Сергей Кузьминых.

Ранее "Подробности" начальника Ивано-Франковской таможни задержали на взятке в $10 тысяч.