У ВИЧ-инфицированной женщины нашли 21 мутацию коронавируса [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Коронавирус предрасположен к многоступенчатой мутации в организме человека, чей иммунитет ослаблен ВИЧ-инфекцией. К такому выводу пришли ученые ЮАР, сообщает местная радиостанция SABC.
Из-за перерыва в лечении ВИЧ у заразившейся дельта-штаммом коронавируса 22-летней женщины COVID-19, находясь в ее организме на протяжении 9 месяцев, претерпел 21 мутацию. Только после того, как пациентка вновь начала принимать лекарства от ВИЧ, ее иммунная система окрепла и победила коронавирус за 9 недель.
Мутация коронавируса в организме ВИЧ-больного, который не принимает лекарства для лечения ВИЧ, представляет собой потенциальный путь для появления новых вариантов COVID-19.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения ЮАР занимает первое место в мире по количеству ВИЧ-инфицированных. В стране с населением 59,6 млн человек, насчитывается 7,7 млн инфицированных ВИЧ, или почти 13% от общего числа жителей.
Как сообщали "Подробности", американская биотехнологическая компания Moderna начинает испытания второй вакцины от вируса иммунодефицита человека.
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