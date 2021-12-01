В ВОЗ рассказали, что может стать источником новых мутаций коронавируса [ Редактировать ]
Вакцинация от коронавируса в семи странах Восточного Средиземноморья не превышает 10%. Это создает высокие риски для появления в них новых вариантов COVID.
Как сообщил на пресс-конференции отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Восточном Средиземноморье Ахмед аль-Мандхари, семь стран региона еще не достигли 10% порога охвата населения вакцинацией против коронавируса.
По его словам, эти страны представляют собой среду с высоким риском появления новых вариантов коронавируса. Представитель ВОЗ не уточнил, какие именно это страны.
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