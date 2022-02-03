На Сході зафіксували два порушення режиму тиші [ Редактировать ]
Два порушення режиму тиші було на Сході країни за минулу добу. Біля контрольно-пропускного пункту Гнутове ворог із безпілотника скинув міну ВОГ17.
У напрямку Талаківки стріляв із ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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Контрольно-пропускний пункт противник атакував із безпілотника - з нього скинули гранату.
У напрямку Мар'їнки противник вів вогонь із протитанкових гранатометів.
Промерзлі окопи, засніжений степ. Це - передові українські позиції в районі контрольованого СМТ Золоте та тимчасово окупованого Первомайська.
Біля Світлодарська противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї
Промерзлі окопи, засніжений степ. Це - передові українські позиції в районі контрольованого СМТ Золоте та тимчасово окупованого Первомайська. Це - Луганщина.