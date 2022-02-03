У Канаді не вщухають протести проти карантинних обмежень [ Редактировать ]
У Канаді не вщухають протести проти карантинних обмежень. Центр столиці Оттави заблокували вантажівками.
Спочатку мітингарі вимагали скасувати обов'язкову вакцинацію для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади. Але згодом зажадали, аби уряд скасував щеплення по всій країні.
У столичній поліції заявили, що не можуть самотужки прибрати парк припаркованих машин. Та збираються звернутися по допомогу до військових.
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Напередодні уряд країни вирішив запровадили ковід-перепустки.
Без масок і Ковід-сертифікатів. Данія - перша країна ЄС, яка скасувала всі карантинні обмеження. І це попри те, що лише за минулу добу в країні з населенням приблизно 6 мільйонів зафіксували понад 40 тисяч нових інфікувань.
Головна санітарна лікарка країни Тереза Там заявила, що канадці вже досягли піку інфікувань цим штамом, і надалі кількість заражень піде на спад.
Таке заявила прем'єр-міністр країни Санна Марін.
У громадський транспорт і магазини можна без них. А в ресторани чи нічні клуби - без паспорта вакцинації.