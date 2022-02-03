У столичній поліції заявили, що не можуть самотужки прибрати парк припаркованих машин.

У Канаді не вщухають протести проти карантинних обмежень. Центр столиці Оттави заблокували вантажівками.

Спочатку мітингарі вимагали скасувати обов'язкову вакцинацію для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади. Але згодом зажадали, аби уряд скасував щеплення по всій країні.

У столичній поліції заявили, що не можуть самотужки прибрати парк припаркованих машин. Та збираються звернутися по допомогу до військових.