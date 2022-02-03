Когда СНБО назовет первых олигархов: названы сроки [ Редактировать ]
В четверг, 3 февраля, в Министерстве юстиции Украины назвали сроки, когда СНБО назовет первых олигархов. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Решение будет уже в мае.
Уже примерно в конце мая СНБО сможет обнародовать первые решения о признании лиц олигархами.
В соответствующий реестр будут попадать те, кто будет иметь следующие признаки:
- наличие значительных активов;
- монополия на отдельном рынке товаров;
- участие в политической жизни;
- контроль медиа.
Ранее Зеленский назвал "красные линии" для олигархов.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) уже запустил систему мониторинга олигархов. Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 24 января, президент Украины Владимир Зеленский собирает Совет национальной безопасности и обороны
Народный депутат Александр Трухин заявил о готовности нести ответственность за свои поступки и сложить депутатский мандат в том случае, если того будут требовать ситуация и команда "Слуги народа".
В четверг, 3 февраля, состоится встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским в Киеве
Президент США Джо Байден готов к более активному участию в урегулировании ситуации вокруг Украины
Во вторник, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)