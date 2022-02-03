В четверг, 3 февраля, в Министерстве юстиции Украины назвали сроки, когда СНБО назовет первых олигархов. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Решение будет уже в мае.

Уже примерно в конце мая СНБО сможет обнародовать первые решения о признании лиц олигархами.

В соответствующий реестр будут попадать те, кто будет иметь следующие признаки:

наличие значительных активов;

монополия на отдельном рынке товаров;

участие в политической жизни;

контроль медиа.

Ранее Зеленский назвал "красные линии" для олигархов.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) уже запустил систему мониторинга олигархов. Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению.

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