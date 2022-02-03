В Україні зафіксували рекордну захворюваність на коронавірус [ Редактировать ]
У "червоній" зоні карантину нині Івано-Франківщина та Рівненщина. У "жовтій" - Полтавська та Кіровоградська області. Усі інші - "помаранчеві", але частина регіонів - під загрозою запровадження суворого локдауну. Про це повідомили в Мінохорони здоров'я.
Минулої доби в Україні - майже 40 тисяч випадків ковіду. Це максимальний показник за час пандемії. 210 пацієнтів померли, одужали - більш як 9 тисяч людей.
по теме
77 пацієнтів померли за останню добу. Це найвищий показник для країни за весь час пандемії.
188 пацієнтів померли, одужали - майже 6 тисяч людей.
Експерти пов'язують сплеск захворюваності з індуїстськими святами, які відбуваються в країні.
Напередодні занедужали майже три мільйони 200 тисяч людей.
Без масок і Ковід-сертифікатів. Данія - перша країна ЄС, яка скасувала всі карантинні обмеження. І це попри те, що лише за минулу добу в країні з населенням приблизно 6 мільйонів зафіксували понад 40 тисяч нових інфікувань.