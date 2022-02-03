Про це повідомили в Мінохорони здоров'я.

У "червоній" зоні карантину нині Івано-Франківщина та Рівненщина. У "жовтій" - Полтавська та Кіровоградська області. Усі інші - "помаранчеві", але частина регіонів - під загрозою запровадження суворого локдауну. Про це повідомили в Мінохорони здоров'я.

Минулої доби в Україні - майже 40 тисяч випадків ковіду. Це максимальний показник за час пандемії. 210 пацієнтів померли, одужали - більш як 9 тисяч людей.